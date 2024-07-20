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ايران تدين بشدة العدوان الصهيوني على ميناء الحديدة باليمن

ايران تدين بشدة العدوان الصهيوني على ميناء الحديدة باليمن
السبت ٢٠ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، بشدة العدوان الصهيوني على منشآت ميناء الحديدة في اليمن، وقال: إن الشعب اليمني المظلوم والقوي يدفع ثمن دعمه المشرف لاهل غزة الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال.

العالم - إیران

ووصف كنعاني الغارات الجوية الصهيونية التي وقعت يوم السبت والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية المدنية لميناء الحديدة واستشهاد وإصابة العديد من ابناء الشعب اليمني، بأنها تكشف عن الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني القاتل للاطفال، محذرا من خطر تصاعد حدة التوتر وانتشار نار الحرب في المنطقة بسبب مغامرات الصهاينة الخطيرة.

واعتبر المجازر المستمرة والحصار الشامل على سكان قطاع غزة العزل، السبب الرئيسي للتوترات الحالية في المنطقة، وأضاف: طالما استمر عدوان الكيان الصهيوني على فلسطين، وخاصة قطاع غزة، فلن يعود السلام إلى المنطقة.

وحمّل كنعاني الكيان الصهيوني وداعميه ، بمن فيهم حكومة الولايات المتحدة، المسؤولية المباشرة عن العواقب الخطيرة وغير المتوقعة لاستمرار الجرائم في غزة وكذلك الهجمات المتهورة على اليمن.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الايراني، الباري عز وجل بان يمنّ بالدرجات العلى على شهداء العدوان على ميناء الحديدة، والصبر والسلوان لذويهم، والشفاء العاجل للجرحى.

يذكر ان طائرات الكيان الصهيوني شنت اليوم السبت ، سلسلة غارات جوية على مدينة الحديدة باليمن.

وقالت قناة المسيرة إن شهداء وجرحى سقطوا إثر الغارات الصهيونية على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة.

ونقلت القناة عن مصدر رسمي قوله إن الغارات استهدفت كهرباء محافظة الحديدة وخزانات المازوت.

ووفق وسائل اعلام صهيونية فقد نفذت الغارات الجوية بواسطة 20 مقاتلة "اف 35" استخدمت فيها مئات الاطنان من المتفجرات.

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