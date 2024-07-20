6 شهداء ومصابون اثر غارة استهدفت منشأة تؤوي نازحين في خان يونس

العالم - فلسطین

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 6 مواطنين على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، اثر قصف الاجتلال منشأة تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما شن طيران الاحتلال الحربي، غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما اسفر عن استشهاد 38,919 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,622 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.