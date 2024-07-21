العدوان الاسرائيلي على اليمن وتطور المواجهة في المنطقة

العالم - مع الحدث

هل ما وقع يغير شكل المعادلات في المنطقة ويدخلها في مواجهة كبرى لا يعرف مداها؟

ماذا يعني ان تصبح تل ابيب جزء من المعركة ما يعني نقل المواجهة العسكرية الى قلب الكيان؟

هل دخول مسيرة يافا على خط غزة عكس مرحلة جديدة من حرب قد تتحول الى متعددة الجبهات بعد العدوان على الحديدة؟

ماذا بشأن رفع التحدي مع توسيع هجمات انصار الله وحزب الله والمقاومة العراقية في عمليات مشتركة تدعم مقاومة غزة؟

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من أمين عام المؤتمر العام للاحزاب العربية قاسم صالح ، الباحث بالشؤون الاسرائيلية ناصر حمامرة، الخبير العسكري العميد عبدالغني الزبيدي.