خبير عسكري: كل الخيارات مطروحة على طاولة اليمن

العالم - خاص العالم

واوضح العميد عبدالغني الزبيدي في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث)، ان اليمن عندما دخل معركة طوفان الاقصى وساهم في مساندة اهالي غزة عندما تخلى عنهم العالم العربي والاسلامي والمجتمع الدولي وضع العديد من السيناريوهات حول ماذا سيقوم به الكيان الصهيوني وامريكا في حالة استمر بمساندة غزة.

واشار الى ما قامت به القوات المسلحة اليمنية في البحر الاحمر من استهداف حاملة الطائرات الامريكية ايزنهاور، لافتا الى انها مسألة غير مسبوقة في تاريخ الحروب العسكرية ربما منذ الحرب العالمية الثانية.

واضاف ان العدو الصهيوني ارتكب حماقة باستهدافه منشآت مدنية معلومة وبالتالي لا يعد انجاز عسكري، وان ما اراده الاحتلال هو استهداف خزان النفط بمعنى ان اللهب سيظل مرتفعا وستتصاعد السنة الدخان وهو الهدف الاساسي للاحتلال لانه لا يمتلك بنك اهداف كما يمتلكها الجيش اليمني اهداف عسكرية وحيوية واستراتيجية، وشدد على انه ويجب الانتظار لانه ربما يكون هناك رد فعل اقوى مما يتصوره المحللين والصهاينة انفسهم.

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