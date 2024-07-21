شاهد.. فرنسيون يطالبون بمنع مشاركة كيان الاحتلال في الاولمبياد

العالم - مراسلون

ثلاثُ دوائر باريسية كبرى تعيش كل اسبوع على وقع الاحتجاجات، ساحة الجمهورية في قلب باريس فضحت في الأشهر العشر الأخيرة صورة الكيان الاسرائيلي كقاتل لم يشبع من دم الأبرياء في غزة.

ومع اقتراب العد التنازلي للانطلاق الالعاب الاولمبية في باريس عصر الجمعة المقبل خرج الفرنسيون الى المكان ذاته في مسيرة جابت قلب العاصمة تندد بقرار الفيفا ارجاء البت في طلب منع الكيان الصهيوني من المشاركة في الاولمبياد الى وقت لاحق.

وقال سيناتور فرنسي،ادم لويس "اذا ما أخذنا بعين الاعتبار منع روسيا من المشاركة في الأولمبياد فلا يمكن أن نكون ذو وجهين علينا، ان نمنع كل نظام لا يحترم القانون الدولي وبالتالي يجب منع "اسرائيل" من الحضور لأن لديها حكومة انتهكت القوانين الدولية".

تُغني هذه اللافتة عن الترجمة، تتوحد مع الهتافات، يقول الفرنسيون إن أقدام الفلسطينيين وايديهم قُطِّعت أشلاء ولا يمكن أن تشارك في أي مسابقة دولية وإن الطفولة دمرها كيان مجرم، يطرح المتظاهرون في المسيرة ألف سؤال؛ تقول هذه اللافتة مثلا اعطونا فرقًا واحد بين أطفال اوكرانيا وأطفال فلسطين.

واكد النائب في البرلمان الفرنسي، بيرونجيه سيرنون، ان "يجب ان نناضل من أجل العدل، لا يمكن ان نتحمل اكثر ما يحصل في فلسطين يجب ان يتوقف، هذه الحكومة يجب ان يكون لها موقف حول الحرب في فلسطين كما تفعل في مناطق".

بين الهتافات والغضب من مشاركة الكيان الاسرائيلي في المناسبة الرياضية التي تحتضنها فرنسا، يجهز المتظاهرون رسائل للعالم.

الأمن الفرنسي تابع المسيرة التي جابت الشوارع في باريس ضمن خطة وضعتها حكومة غابريال اتال لتأمين الألعاب الاولمبية والبارا أولمبية التي تستمر الى اواخر اغسطس/اب المقبل.

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