احتجاجات ضد نتنياهو في تل أبيب تسبق سفره لواشنطن..

العالم _ الاحتلال

وتأتي الاحتجاجات قبيل توجه رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن وعلى خلفية المفاوضات الجارية بين الحكومة الصهيونية وحركة حماس لإبرام صفقة تبادل أسرى.

ودعا رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، خلال مشاركته في المظاهرة المركزية بمفرق “كابلان” في تل أبيب، نتنياهو إلى إلغاء زيارته لواشنطن إذا كان خطابه بالكونغرس لا يتضمن الإعلان عن التوصل إلى صفقة.

كما تظاهرت عائلات الأسرى الإسرائيليين قبالة وزارة الحرب في تل أبيب، وحملوا لافتات تطالب الحكومة بإبرام صفقة تبادل أسرى وإعادة أبنائها من قطاع غزة.

وتظاهر نحو 1000 شخص قرب منزل نتنياهو في قيسارية، كما شارك الآلاف في مسيرة انطلقت من مركز الكرمل إلى مركز “حوريف” وهناك أقيمت المظاهرة المركزية.

وشارك الآلاف في مسيرة بالقدس المحتلة للمطالبة بانتخابات وصفقة تبادل أسرى، ونظمت احتجاجات أخرى في مفرق “نهلال” ومدينة بئر السبع وروش بينا وكرميئيل ونهريا وكريات بيالك وزخرون يعكوف والخضيرة.

ومن المقرر أن تنظم مساء الأحد احتجاجات في مطار “بن غوريون” باللد تزامنا مع سفر نتنياهو إلى واشنطن، على أن تلحق به عائلات أسرى من أجل التظاهر ضده خلال زيارته المرتقبة.

وستنظم الاحتجاجات قرب الأماكن التي سيتواجد بها نتنياهو في الولايات المتحدة، ومن بينها الكونغرس حيث ستكون مظاهرة مركزية تزامنا مع خطابه المقرر له يوم الأربعاء المقبل.