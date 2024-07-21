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ترامب: سنبدأ أكبر حملة ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في تاريخ أمريكا

ترامب: سنبدأ أكبر حملة ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في تاريخ أمريكا
الأحد ٢١ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بإنهاء سياسة الحدود المفتوحة لأنها "تزيد الضرائب على الأمريكيين" مؤكدًا أن إدارته ستبدأ أكبر حملة ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في تاريخ البلاد.

العالم _ الاميركيتان

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية ميشيغان، "سنبدأ أكبر حملة ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في تاريخ بلادنا حتى أكبر من الحملة التي قادها الرئيس الأسبق دوايت آيزنهاور"،.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سيغلق الحدود الجنوبية لبلاده، ويضع حدا لتدفق المهاجرين من المكسيك.

يشار إلى أن ترامب مشهور بمواقفه المتشددة تجاه المهاجرين.

وكان ترامب قد وعد بعملية "ترحيل ضخمة" للمهاجرين غير الشرعيين في حال انتخابه رئيسا خلال حملته الانتخابية.

كما وصف المهاجرين "بالحيوانات" في عدة مناسبات مما أثار جدلا وانتقادات واسعة.

وينتقد ترامب بشدة السياسات الأمريكية والتي يصفها "بالحدود المفتوحة" خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين القادمين من المكسيك المجاورة.

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