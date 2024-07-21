بعد عدوانه على الحديدة.. المجلس السياسي اليمني يتوعد الاحتلال

العالم - اليمن

تتوالي الادانات اليمنية و الاقليمة ازاء العدوان الاسرائيلي على منشآت مدنية في محافظة الحديدة غربي اليمن. وندد المجلسُ السياسي الأعلى في اليمن بالاعتداء مؤكداً أنّ هذا العدوانَ لن يمرَ دونَ ردٍ مؤثر.

وجاءَ في بيانٍ للمجلس، أنّ الهدفَ الأساسَ من العدوان الصهيوني على الحديدة هو زيادةُ معاناةِ الشعب اليمني، وثنيُ اليمن عن موقفهِ المساند للشعب الفلسطيني، واصفاً ذلك بالوهم الذي لا يمكنُ تحقيقُه. مؤكدا أنّ العدوانَ الإسرائيلي سيكونُ دافعاً إضافياً للقوات المسلحة اليمنية للارتقاء على جميع المستويات.

بدورها استنكرت الخارجية الايرانية باشد العبارات الهجوم الاسرائيلي محذرة من خطر تصاعد حدة التوتر وانتشار نار الحرب في المنطقة بسبب مغامرات كيان الاحتلال.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني إنّ العدوان الإسرائيلي يكشف عن الطبيعة العدوانية للكيان، مضيفا أن الشعب اليمني يدفع ثمن دعمه المشرف لاهل غزة، وحمّل كنعاني الكيان وداعميه المسؤولية المباشرة عن العواقب الخطيرة وغير المتوقعة لاستمرار الجرائم في غزة وكذلك الهجمات المتهورة على اليمن.

وفي بيان، دانتْ حماس العدوانَ الإسرائيلي على منشآتِ النفطِ والكهرباء والميناء في الحديدة، واعتَبرتْ العدوانَ الإسرائيلي محاولةً يائسة لثنيِ قوى المقاومة عن أداءِ واجبِها تُجاهَ القدس. من جهتِها دانتْ حركةُ الجهاد الإسلامي الضرباتِ الإسرائيلية لليمن، وقالتْ إنّ الكيانَ المجرم يشكلُ خطراً على الأمتين العربيةِ والإسلامية.

هذا وأكدَ حزبُ الله في لبنان الوقوفَ الى جانبِ ‏الشعبِ اليمني في الدفاع عن نفسهِ وسيادتهِ وموقفهِ البطولي والتاريخي إلى ‏جانبِ ‏فلسطين وشعبِها ومقاومتِها.

وأعربَ حزبُ الله عن ثقتهِ الكاملة بما تمتلكُهُ القيادةُ اليمنية من شجاعةٍ وقوةٍ قادرة على اتخاذِ الخطواتِ ‏المناسبة ‏والضرورية لردعِ الكيانِ الإسرائيلي وحلفائهِ الإقليميين والدوليين. ورأى الحزبُ في الاعتداء الإسرائيلي إيذاناً بمرحلةٍ ‏جديدةٍ ‏وخطيرة من المواجهة على مستوى المنطقة برمتِها.

من جانبه ادان مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي الاعتداء الاسرائيلي معتبرا العدوان على اليمن هو عدوان على على الجميع ويجب على المسلمين جميعاً أن يؤازروا أشقاءهم وينصروهم.

وتعرضت مدينة الحديدة السبت لعدوان أمريكي صهيوني غاشم استهدفت منشآتي تصدير النفط والغاز في ميناء الحديدة غربي اليمن.