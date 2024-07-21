مسيرات اسرائيلية غاضبة ترفع شعار نتنياهو كاذب

العالم - مراسلون

تستمر عائلات الاسرى والمحتجزين من الاسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الاحتجاج ضد سياسة بنيامين نتنياهو وحكومتة فيما يتعلق بإبرام صفقة التبادل. تل ابيب والقدس المحتلة أضافة الى ثلاثين موقع داخل الكيان المحتل شهدت تظاهرات ترفع شعار نتنياهو كاذب ويتاجر بقضية المحتجزين، ويجب محاسبته.

وقال المحلل السياسي داود بدران لقناة العالم:"لو خرج 10 مليون اسرائيلي الی الشوارع لن يغير في الأمر شيئاً، نتنياهو ذاهب الی النهاية في هذا الامر، اما نجاحه سياسياً أو الانتصار علی غزة بشکل کامل".

وتتوسع التظاهرات بالشارع الاسرائيلي على وقع الفشل الامني الذي يعاني منه كيان الإحتلال الاسرائيلي، أخر ذاك الفشل وصول طائرة يافا المسيرة من اليمن لتل ابيب وانفجارها ذاك الحدث أشعل نيران الخلافات والانقسامات الواقعة بين الائتلاف الحاكم والجيش وقيادته التي باتت تدرك أن الحل العسكري قد انتهى بقطاع غزة وباتت الظروف ناضجة لتوقيع اتفاق لوقف الحرب واستعادة المحتجزين.

وقال الناشط السياسي باسم الجولاني:"غالانت ونتنياهو وهاليوي لايتقابلون خارج اجتماعات المجلس الوزاري المصغر أو خارج المجلس الحربي الذي استقال منه بيني غانتس وايزينکوط، انهم يتقابلون بالمستوی الرسمي جداً ولايتم هناک أي مداولات بين نتنياهو وغالانت وهاليوي والجيش يضغط باتجاه قبول الصفقة".

وعشية توجه نتنياهو الى واشنطن تم الاعلان عن اسبوع التظاهر بكل ارجاء الكيان المحتل لمطالبة الادارة الامريكية لضغط على نتنياهو للموافقة على الصفقة الحالية.

من يتواجد في القدس المحتلة يلمس تماماً حالة الشرخ والانقسام المتزايدة داخلياً في المجتمع الاسرائيلي وان يصل هذا الشرخ والانقسام الی الجيش فهنا تکمن الخطورة الکبيرة.