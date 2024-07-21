تأهب اسرائيلي تحسباً لرد يمني علی أول غاراتها علی الاراضي اليمنية

العالم - مراسلون

في عملية اجرامية اسرائيلية ضد مواقف الشعب اليمني وقيادته، شنت عشرات الطائرات الاسرائيلية غارات جوية على عدد من المنشئات الحيوية والمدنية وعلى رأسها ميناء الحديدة وخزانات النفط، والذي ادى الى اندلاع النيران في اغلب الخزانات وتوقف الكهرباء.

وقال المواطن اليمني ابو ايهاب لقناة العالم:"هذا انعکاس لما فعلته طائرة يافا المسيرة التي ضربت تل أبيب ولکن مهما عملوا ومهما قصفوا سنبقی صامدين وواقفين مع غزة من الان حتی وقف العدوان الاسرائيلي علی قطاع غزة".

الإجرام الصهيوني على الموانئ والمنشئات المدنية تسبب في سقوط عشرات الشهداء والجرحى من العاملين فيها، بالإضافة الى تعطلها وتوقف خدماتها للمجتمع، والذي يزيد من معاناة المواطنين المحاصرين من عشر سنوات.

وقال الطبيب الدكتور عبدالرازق المضواحي:"نخوض غمرات الموت ومستعدون للتضحية في سبيل الله وان تقطنا أشلاء وتذر أجسامنا ذرات الی السماء، لکننا لن نتراجع وجاهزون وحاضرون ببنادقنا بأسلحتنا بأرواحنا فداءاً في سبيل الله ونصرة للأقصی الشريف والمجاهدين في غزة.

مواقف يمنية متعددة وجميعها في اتجاه الصمود الشعبي ودعم المقاومة في غزة وتفويض القيادة اليمنية في الرد على العدوان الاسرائيلي.

انها مواقف وأراء أبناء الشعب اليمني بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم وخاصة أبناء الحديدة الذين تجرعوا ويلات العدوان لأکثر من 10 سنوات وهم علی موقف واحد مع أبناء الجيش واللجان الشعبية لکسر هيبة الاميرکي والاسرائيلي والبريطاني.