شاهد.. 17 عملية للمقاومة ضد الاحتلال بالضفة خلال يوم امس

العالم - فلسطين

تصعيد مستمر تشهده مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة في ظل مواصلة قوات الكيان الاسرائيلي اقتحاماتها واعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين.

كتائب القسام وقوى المقاومة في مدينة طوباس بالضفة تصدت لاقتحام قوات الاحتلال للمدينة وسط اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة أسفرت عن إصابة جنديين إسرائيليين وإعطاب آلية عسكرية.

سرايا القدس أعلنت أن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة، وتمكنوا من استهداف قوات المشاة في شارع نبيه بالمدينة محققين إصابات مباشرة.

بدورها أعلنت كتاب شهداء الأقصى تصدي قواتها لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة طوباس بالرصاص.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة طوباس، وداهمت منازل المواطنين في ظل اندلاع اشتباكات مسلحة في عدد من محاور المدينة.

وأفاد شهود عيان أن الاحتلال سحب آلية عسكرية بعد أن أعطبتها المقاومة بعبوة ناسفة في طوباس.

قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت أيضا حملة دهم واعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وسط مواجهات في عدة محاور.

ففي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة واعتقلت عددا من المواطنين.

وفي بيت لحم، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، عند حاجز عسكري في قرية الجبعة جنوب غرب المدينة.

كما داهمت قوات الاحتلال مدينة دورا وبلدة بني نعيم ومنطقة واد الهرية وشنت مداهمات وتفتيش في منازل المواطنين.

الى ذلك اطلق مقاومون فلسطينيون، النار تجاه قوات الاحتلال قرب بلدة النبي إلياس شرق قلقيلية بالضفة الغربية. وانسحب المنفذون من مكان العملية وسط استنفار قوات الاحتلال في المنطقة وأقامة حواجز عسكرية بحثا عن مطلقي النار.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والداخل المحتل خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ورصد مركز معلومات فلسطين سبعة عشر عملية للمقاومة تنوعت ما بين عمليتي إطلاق نار واشتباك مسلح، وتصدي للمستوطنين واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة وزجاجات حارقة في عشر نقاط مواجهة.