شاهد.. ردود الفعل داخل الاحتلال على الهجوم الاسرائيلي على اليمن

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا ان الكاتب الاسرائيلي عاموس هارئيل كتب مقالة في صحيفة "هارتس" العبرية بعنوان الحرب ممكن ان تتطور ولا تتوقف، وتحدث فيها عن هجوم انصار الله في تل ابيب والطائرة المسيرة "يافا" التي وصلت لقلب تل ابيب ، وتحدث عن الهجوم الاسرائيلي على منشآت حيوية ومدينة في اليمن.

واضاف ان الكاتب اعتبرها مقدمات لحرب طويلة الامد وان الامور لن تمر مرور الكرام،بالمقابل تحدث عن فشل جديد لحكومة نتنياهو التي تفتح الاجواء اكثر للحرب، كما حذر الكاتب من ان هذه معركة طويلة وان هناك جهة جاهزة للدخول للحرب وهي الجمهورية الاسلامية الايرانية وان بعد ما حدث في نيسان الماضي اصبحت ايران مستعدة ان تكون ليست فقط مساندة لجبهات القتال بل ايضا مشاركة.

واشار مراسلنا الى ان الاعتداءات الاسرائيلية على اليمن تثير التخوف داخلال الكيان لان الحرب ممكن ان تفتح على كل الجبهات، والبعض يرى ان هناك معاناة كبيرة للاحتلال في قطاع غزة فكيف سيكون ان فتحت باقي الجبهات. وان جيش الاحتلال الاسرائيلي كان يحاول الا تفتح هذه الجبهات وان يبقي على جبهة غزة، وعلى ما يبدو فان نتنياهو لا يريد للحرب ان تتوقف لذا تفتح كل الجبهات.

وتابع ان الكثير من المحللين الاسرائيليين اعادوا كلام امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله وانه منح مفتاح الحل عندما قال اذا توقفت الحرب على قطاع غزة فان جبهات الاسناذ ستتوقف بممعنى انهم يتحدثون عن ضرورة انهاء الحرب في قطاع غزة.

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