طبيب يكشف عن الحالة الصحية لترامب عقب محاولة اغتياله

العالم _ الاميركيتان

وأضاف روني جاكسون الطبيب السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في رسالة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إن "كانت الرصاصة على بعد أقل من ربع بوصة من دخول رأسه، وأصابت الجزء العلوي من أذنه اليمنى. وأحدث مسار الرصاصة جرحا بعرض سنتيمترين امتد إلى السطح الغضروفي لأذن ترامب كان هناك في البداية نزيف كبير، تلاه تورم ملحوظ في الأذن العلوية بأكملها. وقد اختفى التورم منذ ذلك الحين، وبدأ الجرح بالتحبيب والشفاء..و بناء على طبيعة الأوعية الدموية العالية في الأذن، لا يزال هناك نزيف متقطع يتطلب وضع ضمادة في مكانها. نظرا لطبيعة الجرح الواسعة وغير الحادة، لم تكن هناك حاجة إلى الغرز".

وأضاف جاكسون "سيخضع لمزيد من التقييمات، بما في ذلك فحص السمع الشامل حسب الحاجة".

وتعرض الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الحالي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب لمحاولة اغتيال أثناء خطابه أمام المؤيدين في إطار حملته الانتخابية بولاية بنسلفانيا، يوم السبت الماضي.

وأسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة آخرين، إلى جانب إصابة طفيفة لترامب، نقل إلى المستشفى على إثرها.