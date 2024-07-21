الأراضي المحتلة.. توقف العمل في ميناء "إيلات"!

العالم - الإحتلال

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن "غولبر"، قوله، "خسرنا 50 مليون شيكل وسنواصل الخسارة إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية إجراءات مع دول التحالف، ومنذ نوفمبر 2023، تم إغلاق الميناء، وانتقل كل شيء إلى مينائي أشدود وحيفا".

وأشار الرئيس التنفيذي لميناء إيلات الإسرائيلي، إلى أن الميناء الوحيد على البحر الأحمر الذي يتغذى منه كيان الاحتلال الإسرائيلي يواجه مشاكل كبيرة وأصبح في وضع حرج، بحسب تعبيره.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، غارة جوية على ميناء الحديدة غربي اليمن مستخدماً طائرات مقاتلة من طراز F15.

ويش كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ أشهر عدونا على قطاع غزة، وفي إطار جبهة الإسناد وانتصارا لدم الشعب الفلسطيني تسهدف القوات اليمنية كل سفينة إسرائيلية او متجهة إلى الأراضي المحتلة وذلك حتى انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت القوات اليمينة استهدف بطايرة مسيرة تل أبيب في قلب كيان الاحتلال الإسرائيلي موقعة قتيل وعددا من المصابين.