رغم نفي حماس.. تل أبيب تزعم نجاح محاولة اغتيال محمد الضيف!

العالم - فلسطين

وزعمت القناة الـ"14" العبرية إنه بعد عقود من محاولات اغتيال محمد الضيف و7 محاولات اغتيال فاشلة، تم تأكيد اغتيال محمد ضيف، قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.

كما أدعت القناة الـ14 العبرية أن التأكيدات تفيد بأن "ضيف قُتل بالفعل في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف منطقة المواصي بخان يونس في قطاع غزة قبل حوالي أسبوعين" وفق زعمها.

وكان السفير الأميركي لدى تل أبيب جاك لو زعم في وقت سابق بأن هناك مؤشرات تفيد باغتيال محمد الضيف.

هذا في حين قالت حركة حماس، في بيان، إن "ادعاءات الاحتلال حول استهداف قيادات إنما هي كاذبة". وتابعت "هذه ليست المرة الأولى التي يدعي فيها الاحتلال استهداف قيادات فلسطينية، ويتبين كذبها لاحقا".

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن غاراة عنيفة لى خيام النازحين في نطقة المواصي في خانيونس جنوبي قطاع غزة، راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال زغم فيها بتواجد القيادي رافع سلامة والقائد محمد الضيف.