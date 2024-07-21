أول "تعليق سعودي" على العدوان الإسرائيلي على اليمن!

العالم - السعودية

وأضافت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا أن تلك الهجمات "تضاعف من حدة التوتر الحالي في المنطقة، وتضر بالجهود المستمرة لإنهاء الحرب على غزة".

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أنها "تدعو كافة الأطراف للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والنأي بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر الحروب، وأن يضطلع المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة بأدوارهم ومسؤولياتهم لإنهاء الصراعات في المنطقة"، بحسب البيان.

كما قالت وزارة الخارجية السعودية إنها "تؤكد على استمرار جهود المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب على غزة، ودعمها المستمر لجهود السلام في اليمن لتجنيب شعبها الشقيق المزيد من المعاناة، وتحقيق الأمن والسلم في المنطقة".