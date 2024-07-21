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بزشكيان يتقدم بالشكر إلى قائد الثورة الإسلامية

بزشكيان يتقدم بالشكر إلى قائد الثورة الإسلامية
الأحد ٢١ يوليو ٢٠٢٤ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

نشرت صفحة الرئیس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان تغريدة على موقع إكس قدم خلالها بزشكيان الشكر لقائد الثورة الإسلامية آية الله السيدعلي خامنئي لدعمه للحكومة.

العالمإيران

وجاء في تغريدة بزشكيان "أنا ممتن بصدق إلى سماحة السيد القائد khamenei_fa@. والآن فإن ثقة الشعب ودعمكم للحكومة الإيرانية هي أكبر رأس مال لنا جميعا لتحقيق النجاح في المستقبل، وسنعمل جاهدين من أجل نجاح إيران.

صوت واحد لإيران.

ياشاسينز*."

هذا فيما ردت صفحة قائد الثورة الإسلامية على موقع إكس على تغريدة الرئيس بزشكيان: "توصيتي القوية هي التفاعل البناء بين البرلمان والحكومة الجديدة. فليساعد الجميع حتى يتمكن الرئيس drpezeshkian@‏ للقيام بواجباته تجاه الوطن. إذا تمكنا من التصرف بطريقة تؤدي إلى نجاح الرئيس، فهذا هو نجاحنا جميعاً. ينبغي تصديق هذا من أعماق القلب."


* ياشاسينز.. {عبارة الشكر باللغة االتركية حيث يتحدر الرئيس بزشكيان من قومية أتراك إيران}

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