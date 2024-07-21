بزشكيان يتقدم بالشكر إلى قائد الثورة الإسلامية

العالم – إيران

وجاء في تغريدة بزشكيان "أنا ممتن بصدق إلى سماحة السيد القائد khamenei_fa@. والآن فإن ثقة الشعب ودعمكم للحكومة الإيرانية هي أكبر رأس مال لنا جميعا لتحقيق النجاح في المستقبل، وسنعمل جاهدين من أجل نجاح إيران.

صوت واحد لإيران.

ياشاسينز*."

هذا فيما ردت صفحة قائد الثورة الإسلامية على موقع إكس على تغريدة الرئيس بزشكيان: "توصيتي القوية هي التفاعل البناء بين البرلمان والحكومة الجديدة. فليساعد الجميع حتى يتمكن الرئيس drpezeshkian@‏ للقيام بواجباته تجاه الوطن. إذا تمكنا من التصرف بطريقة تؤدي إلى نجاح الرئيس، فهذا هو نجاحنا جميعاً. ينبغي تصديق هذا من أعماق القلب."



* ياشاسينز.. {عبارة الشكر باللغة االتركية حيث يتحدر الرئيس بزشكيان من قومية أتراك إيران}