بزشكيان يتقدم بالشكر إلى قائد الثورة الإسلامية

العالم – إيران
وجاء في تغريدة بزشكيان "أنا ممتن بصدق إلى سماحة السيد القائد khamenei_fa@. والآن فإن ثقة الشعب ودعمكم للحكومة الإيرانية هي أكبر رأس مال لنا جميعا لتحقيق النجاح في المستقبل، وسنعمل جاهدين من أجل نجاح إيران.
صوت واحد لإيران.
ياشاسينز*."
هذا فيما ردت صفحة قائد الثورة الإسلامية على موقع إكس على تغريدة الرئيس بزشكيان: "توصيتي القوية هي التفاعل البناء بين البرلمان والحكومة الجديدة. فليساعد الجميع حتى يتمكن الرئيس drpezeshkian@ للقيام بواجباته تجاه الوطن. إذا تمكنا من التصرف بطريقة تؤدي إلى نجاح الرئيس، فهذا هو نجاحنا جميعاً. ينبغي تصديق هذا من أعماق القلب."
* ياشاسينز.. {عبارة الشكر باللغة االتركية حيث يتحدر الرئيس بزشكيان من قومية أتراك إيران}