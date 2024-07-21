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صنعاء تعلن مواجهة "مفتوحة وبلا قواعد" مع الإحتلال الإسرائيلي

صنعاء تعلن مواجهة
الأحد ٢١ يوليو ٢٠٢٤ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله" اليمنية محمد عبد السلام، اليوم الأحد، إن فتح معركة مع الشعب اليمني لن يكون سهلا، لافتًا إلى أن الجماعة تعتزم استهداف العمق الإسرائيلي.

العالم - اليمن

وقال عبد السلام في تصريحات متلفزة، إن "المواجهة مع العدو الصهيوني ستكون مفتوحة وبلا حدود ولن نلتزم بأي قواعد اشتباك".

وتابع: "العدوان الإسرائيلي يحاول توسيع الصراع وتجاوز قواعد الاشتباك"، مضيفا: "لا نخشى أي تصعيد".

وأوضح أن "طبيعة الرد على العدوان الصهيوني تحددها طبيعة المعركة وظروفها"، مشيرًا إلى أن الجماعة "جاهزة وقادرة على تحمل كل التبعات".

وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، استشهاد وإصابة 90 شخصاً إثر غارات إسرائيلية استهدفت منشآت حيوية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

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