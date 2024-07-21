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السفير الإيراني لدى الخرطوم يسلم أرواق اعتماده للبرهان + فيديو

الأحد ٢١ يوليو ٢٠٢٤ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

تسلم  رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان اليوم أوراق إعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى السودان، حسن شاه حسيني، سفيراً ومفوضاً فوق العادة لبلاده لدى السودان.

العالمإيران

وقال وكيل الخارجية السودانية في تصريح صحفي إن السفير الإيراني قدم اليوم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة مبيناً أن رئيس المجلس السيادي رحب بالسفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد متانة العلاقات بين السودان وإيران وقال إن تقديم السفير لأوراق اعتماده تعد إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه قال السفير الإيراني إن تقديم أوراق إعتماده يأتي في إطار التوافق المشترك بين البلدين بشأن تبادل السفراء وترقية العلاقات الثنائية معرباً عن شكره وتقديره لرئيس مجلس السيادة على قبوله لأوراق أعتماده، ومؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تعزيز علاقات التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسودان.

وشدد حسن شاه حسيني أن بلاده تدعم السيادة الوطنية ووحدة وسلامة الأراضي السودانية.

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