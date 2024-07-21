شاهد.. فيروس خطير يهدد حياة اطفال غزة!

العالم - مراسلون

انتشار الاوبئة والامراض في مخيمات النزوح في قطاع غزة تحديدا، في منطقة المواصي في خان يونس تنشر القمامة ومياة الصرف الصحي التي لا يوجد لها مكان في ظل الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، وسط انتشار كبير للامراض وخاصة فيروس شلل الأطفال الذي انتشر حديثا بفعل الحرب الاسرائيلية وعدم تواجد مقومات النظافة الشخصية في الخيام وبين العائلات النازحة.

هذا المخيم يتواجد به الاف من المواطنين وخاصة من الاطفال ولا يوجد به اي من ادوات الرعاية الصحية، يوجه سكان هذا المخيم والاطفال منهم حرب انتشار الاوبئة فظل عدم توفر المياه الصالحة للاستخدام الادمي وغياب الكامل لادوات النظافة .

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