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منتخب الشباب الإيراني للمصارعة الرومانية يتوج ببطولة آسيا

منتخب الشباب الإيراني للمصارعة الرومانية يتوج ببطولة آسيا
الأحد ٢١ يوليو ٢٠٢٤ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

توج المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية ببطولة آسيا للشباب التي أقيمت في تايلاند، بعد تقلده 6 ميداليات ذهبية وفضية واحدة وميداليتين برونزيتين.

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وحصد المصارع الإيراني "علي أحمدی وفا" ذهبية وزن 55 كيلو غرام، و"عرفان جرکني" ذهبية وزن 63 كيلو غرام، و"علي رضا عبد ولي" ذهبية وزن 77 كيلو غرام، و"محمد هادي صیدي" ذهبية وزن 87 كيلو غرام و"حمیدرضا کشتکار" ذهبية وزن 97 كيلو غرام و"أبوالفضل فتحي" ذهبية وزن 130 كيلو غرام.

كما فاز المصارع الإيراني، أحمد رضا محسن نجاد، بالميدالية الفضية لوزن 67 كجم، بينما حصل مواطنه "أهورا بويري" في منافسات وزن 72 كجم، و"محمد أرجمند" في وزن 82 كجم على برونزيتين.

وفي ترتيب الفرق، انتزعت إيران البطولة برصيد 206 نقاط، لتحل كازاخستان بـ 185 نقطة ثانية، وقرغيزستان بـ 141 نقطة، في المركز الثالث ببطولة آسيا للمصارعة الرومانية.

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