شاهد.. المقاومة العراقية تقصف هدف حيوي في "إيلات"

العالم - العراق

وقالت المقاومة العراقية، عبر بيان لها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد 21-7-2024 هدفا حيويا في أم الرشراش "ايلات" المحتلة بواسطة الطيران المسير".

وقبل قليل، قال المتحدث الرسمي باسم حركة انصارالله في اليمن محمد عبد السلام، إن "العدوان الإسرائيلي على الحديدة سافر والعدو فتح حربا مفتوحة وها هي محاولة لتغيير الصورة المهزومة للعدو".

وأضاف عبد السلام في تصريحات لوسائل إعلام، أن حركة المقاومة اليمنية "أنصارالله" ستستهدف العمق الإسرائيلي، ولن تلتزم بأي قواعد اشتباك مع الاحتلال.

ولفت إلى هذا العدوان يحاول توسيع الصراع وتجاوز قواعد الاشتباك، مؤكدا أن "فتح معركة مع الشعب اليمني لن يكون سهلا، والمواجهة مع العدو الصهيوني ستكون مفتوحة وبلا حدود".

وأضاف "لا نخشى أي تصعيد ونتحرك في سبيل قضية عادلة"، معلنا عن جاهزية قوات المقاومة اليمنية وقدرتهم على تحمل كل التبعات".