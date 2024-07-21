وزير الأمن الإيراني: ألقينا القبض على فلول من داعش تم إرسالهم إلى إيران

العالم – إيران

وفي اجتماع مجلس الحكومة قال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب: من خلال التآزر بين الأجهزة الأمنية في هذه الحكومة نشهد نتائج جيدة في شمال غرب وجنوب شرق البلاد.

وأضاف: من المشاكل التي شهدناها في بداية الحكومة وجود الجماعات الإرهابية وأعمالها التخريبية ضد الناس والبنى التحتية، ولكن بفضل الله وبالتضافر والتخطيط، تم تدمير الشبكات واعتقال الأشخاص.

وأوضح وزير الأمن الإيراني: هناك نقطة أخرى وهي أنه بسبب توقف الحرب السورية والأنشطة التكفيرية لداعش في سوريا، شهدنا إرسال فلول داعش إلى بلادنا، ولكن بفضل الله وقدرات البلد و القوات المسلحة بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للأمن الوطني نشهد اليوم إلقاء القبض بشكل كامل على الانتحاريين وتدمير الجماعات الإرهابية داخل البلاد، وكان من الأعمال العظيمة التي نتجت عن التآزر أن قمنا بحماية الأشخاص والممتلكات.