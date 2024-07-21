شاهد..السودان عائم على آبار النفط ويستورد احتياجاته بمبالغ باهظة!

العالم - مراسلون

منذ أشهر ولا تزال أزمة تمرير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية تراوح مكانها بسبب الحرب، بعد أن عجزت جوبا عن إيجاد تسوية لمواصلة تصدير نفطها عبر الموانئ السودانية ما جعلها تفكر في بدائل أكثر کلفة، في محاولة لمعالجة التداعيات السالبة الناجمة عن توقف تصدير النفط على اقتصاد جنوب السودان.

في المقابل تراجع الإنتاج المحلي من نفط السودان من 64 ألف برميل يومياً الى 20 ألفاً فقط بما يهدد بخروج البلاد من تحالف أوبك بلس رغم إمتلاكها احتياطياً يناهز ستة مليارات برميل، استُخرِج منه نحو 20% فقط،

الحرب التي الحقت اضرارا بالغة بالاقتصاد السوداني كان فيها لقطاع النفط نصيب مقدر طال بعض المنشآت والحقول النفطية.

فالحرب أدت الى خروج 10 حقول عن إنتاج النفط في ولايات كردفان ودارفور بعد تعرض العديد من الآبار للتخريب من قبل قوات الدعم السريع التي تسيطر على المنطقة وتوقف مصفاة التكرير الوحيدة، أمر جعل السودان يعتمد كلياً على إستيراد حاجته من المشتقات البترولية من الخارج، بما يزيد عن ثلاثة ملايين طن سنوياً وبفاتورة باهظة ترتفع قيمتها مع كل تراجع لقيمة العملة المحلية.

وفي ظل استمرار الحرب فإن عودة قطاع النفط للإنتاج في السودان قد تحتاج لسنوات طويلة حتى بعد توقفها، لإعادة بناء المنشئات النفطية المتضررة ما يفوت على البلاد فرصة الإستفادة من الإحتياطات الكبيرة من النفط في معالجة اختلالات الاقتصاد السوداني.

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