ماذا قال الرئيس العراقي بشأن ملف النازحين؟

العالم - العراق

وقال الرئيس العراقي خلال إستقباله اليوم مفوضة الحكومة الألمانية وعضو البرلمان الألماني لشؤون حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لويز آمستبيرج إن "رئاسة الجمهورية تولي ملف حقوق الإنسان أهمية قصوى، وتدعم الجهود الرامية إلى توفير بيئة آمنة لإعادة النازحين لمناطقهم وضرورة أن يكون للمنظمات الدولية دور إيجابي في هذا الملف".

ودعا إلى"ضرورة تفعيل دور المنظمات والنقابات بما يسهم في حماية الحريات والحقوق"، مشيرا إلى أن "العراق اتخذ العديد من الخطوات الإيجابية في هذا المجال وعملت رئاسة الجمهورية إلى جانب مجلس القضاء الأعلى ووزارتي الداخلية والعدل، ومستشارية الأمن القومي على إطلاق سراح أكثر من 13 ألف موقوف ممن إنتهت مدة محكومياتهم".

من جانبها، أعربت المسؤولة الألمانية عن أملها في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين بلادها والعراق في مجال حقوق الإنسان.

وتم خلال اللقاء استعراض الملف الإنساني، وجهود إغلاق مخيمات النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم.