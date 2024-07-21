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مستشار للحوثي يكشف: بنك الاهداف جاهز، والاوامر صدرت!!

الأحد ٢١ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال مستشار المجلس السياسي الاعلى في اليمن محمد طاهر انعم لقناة العالم الاخبارية: هذا الامر (قصف الحديدة) لن يغير شيئا في الموقف اليمني تجاه القضية الفلسطينية والمذابح التي يقوم بها العدو الصهيوني في غزة، وعملياتنا سوف تستمر سواء في البحر أو على ميناء ام الرشراش (ايلات) في الجنوب الفلسطيني المحتل.

العالم - خاص بالعالم

وأضاف أنعم: هذا تطور كبير والعدو الصهيوني ورئيس وزراءه يندفع الى الامام بعدوانه على اليمن ومدينة الحديدة وهو يعلم جيدا ان هذا العدوان سوف يكلفه الكثير، لكن يبدو ان هذا هو اسلوبه حيث اصبح متأكدا ان نهاية هذه الحرب هي محاكمته وانتهاء حياته السياسية ولذلك فهو يندفع الى جرائم أكبر واكبر.

وتابع: نحن مستعدون في اليمن لهذه الاندفاعة الصهيونية ولدينا خطة ومنذ قمنا بضرب تل ابيب كان لدينا خطط جاهزة في حال رد العدو، وقد رد وخططنا وصواريخنا وطائراتنا المسيرة وبنك الاهداف المتعددة للاماكن العسكرية والحيوية في الكيان جاهز لدى قواتنا المسلحة وقد صدرت الاوامر ببدء استهداف بعض المواقع.

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