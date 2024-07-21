قاليباف: لن يتمكن الاحتلال من تغيير التوازن الأمني الذي تمت زعزعته

العالم – إيران

وفي كلمة له في الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الأحد لفت قاليباف إلى أن الكيان الصهيوني كثف استهدافه للمدنيين والمدارس والبنية التحتية في الأيام الأخيرة فيما يجد نفسه في مأزق أكثر من أي وقت مضى.

وقال: لقد التزم زعماء الدول الغربية الصمت في وجه أكبر فظاعة تهدد أسس الأخلاق والحضارة الإنسانية، ويفضلون المصالح المادية وترضي اللوبيات الصهيونية، لكنه على الكيان الصهيوني أن يعلم أنه لن يتمكن من تغيير التوازن الأمني الذي تم زعزعته، مهما ارتكب الجرائم.

وتابع رئيس الالبرلمان الإيراني: "على قادة الكيان الصهيوني أن يعلموا أن المبادرة في هذه المعركة ستكون بيد قوى المقاومة، وكما أكد السيد المحبوب والشجاع والمجاهد للمقاومة السيد حسن نصر الله، إذا استمر استهداف الأهداف المدنية، فإن الكيان الصهيوني سوف يشهد ردود أفعال لم يشهدها من قبل".