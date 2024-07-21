الفلسطيني أنس البشر يروي للعالم كيف نجا من الموت بأعجوبة +فيديو

العالم - مراسلون

نجا أنس البشر من موتٍ بعد قصف صاروخي استهدف مجموعة من الشبان في حي الدمج وسط مخيم جنين في آذار الماضي.

فقد نصف دماغه، وإصابات في كل أنحاء جسده بشظايا الصاروخ، منعته من عيش حياته بشكل طبيعي.

وقال أنس البشر "قبل الاصابة كنت انسان وبعد الاصابة اصبحت انسان اخر عاجز لا يستطيع ان يتحرك وحده بحرية، وبقيت الصدمة عندما استفقت ان وقالوا انني لا استطيع المشي صدمت، اصبحت فقط اريد الخروج من المستشفى، كل الاشياء التي كنت البسها احترقت اقول الحمد لله ان وجهي ليس محروقا".

هذه قصةٌ واحدة من بين 1000 قصة لمصابين برصاص وصواريخ الاحتلال في جنين ومخيمها، بعد السابع من اكتوبر من بين اكثر من7500 اصابة في عموم الضفة الغربية.

وقال الاخصائي في الطب والتأهيل، الدكتر أثير غطاشة، ان "في الفترة الاخيرة اصبحنا نرصد حالات اصابات كثيرة للاسف ، اصابات رأس ونخاع شوكي وقطع في الاطراف بسبب التفجيرات هذه الحالات تحتاج الى وقت طويل للعلاج والبعض منها بحاجة للمساعدة مدى الحياة، هناك اصابات كثيرة بالنخاع الشوكي ادت الى مشاكل حركية وشلل في الاطراف الاربعة بالاضافة الى اصابات الرأس التي تسبب مشاكل سلوكية وحركية وادراكية وتلقائيا هذه الحالات وصلت لمرحلة ان طوال حياتهم هم بحاجة للمساعدة".

مع تصاعد اعتداءات الاحتلال بعد السابع من اكتوبر، ارتفع عدد الاصابات الخطيرة في مخيمات شمال الضفة الغربية، خاصة بعد سياسة الاحتلال باستخدام القصف الجوي على هذه المخيمات.

بعد كل اقتحام لجنين ومخيمها تصل إلى مستشفيات المدينة عشرات الاصابات البليغة، لا قيمة لحياة الفلسطيني في نظر الاحتلال الاسرائيلي، الاصابات بعد السابع من اكتوبر قتلٌ بشكل مغاير.