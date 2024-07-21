فيديو خاص: صحفي يكشف تفاصيل جديدة عن قصف الحديدة!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان سماء الحديدة يغطيها الدخان الاسود ولا يفارقها منذ ليلة امس، مشيرا الى ان الغارات الاسرائيلية طالت أيضا الارصفة (والرافعات الخاصة) داخل ميناء الحديدة.

وتابع: كان هناك العديد من البواخر لاجراء عمليات التفريغ، والعديد من العاملين في داخل الميناء وامام الارصفة التي تم استهدافها من قبل الطيران الاسرائيلي الذي لم يعر ذلك أي اهمية، واستهدفهم بشكل مباشر.

واكد مراسل العالم أن هناك حالة من الغضب الكبير بين المواطنين، وهناك مطالبات واسعة من المواطنين للقوات المسلحة للرد على هذه الجرائم الصهيونية سواء في اليمن او في غزة.

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