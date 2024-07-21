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فيديو خاص: صحفي يكشف تفاصيل جديدة عن قصف الحديدة!!

الأحد ٢١ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قاة العالم الاخبارية في الحديدة بأن السنة اللهب حتى اللحظة مازالت تشتعل في اكثر من خزان نفطي بعد ضربات الامس، رغم مرور ما يقارب 24 ساعة، وفرق الانقاذ والاطفاء تحاول السيطرة على الحريق المشتعل داخل المنشئات النفطية الكبيرة وخزانات النفط.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان سماء الحديدة يغطيها الدخان الاسود ولا يفارقها منذ ليلة امس، مشيرا الى ان الغارات الاسرائيلية طالت أيضا الارصفة (والرافعات الخاصة) داخل ميناء الحديدة.

وتابع: كان هناك العديد من البواخر لاجراء عمليات التفريغ، والعديد من العاملين في داخل الميناء وامام الارصفة التي تم استهدافها من قبل الطيران الاسرائيلي الذي لم يعر ذلك أي اهمية، واستهدفهم بشكل مباشر.

واكد مراسل العالم أن هناك حالة من الغضب الكبير بين المواطنين، وهناك مطالبات واسعة من المواطنين للقوات المسلحة للرد على هذه الجرائم الصهيونية سواء في اليمن او في غزة.

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