غالانت يأمر برفع وتيرة التصعيد في الضفة الغربية

العالم - الإحتلال

وقال غالانت: "أصدرنا أوامر للقيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي للقضاء على الكتائب المسلحة بالضفة الغربية" حسب تعبيره.

وأضاف: "قمت أيضا بإزالة القيود على استخدام المسيرات العسكرية في الضفة الغربية لتقليل تعريض حياة الجنود للخطر".

جاء ذلك في تصريحات صدرت عن غالانت خلال جلسة لتقييم الوضع أجراها مع القائد الجديد للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال (مسؤولة عن العمليات العسكرية في مناطق الضفة)، "آفي بلوط"، بمشاركة قائد فرقة الضفة الغربية في الجيش الإسرائيلي، "ياكي دولف"، وقائد قوات "حرس الحدود" في الضفة، "باراك مردخاي"، وقادة ميدانيين وممثلي الشاباك.

وخلال الاجتماع، تلقى غالانت إحاطة حول "أنشط القوات في المنطقة لإحباط العمليات والقضاء على التنظيمات المسلحة في مخيمات اللاجئين وتحسين الوسائل الأمنية في السلطات المحلية (في إشارة إلى المستوطنات في الضفة) لتعزيز أمن المستوطنين، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية.

وأكد غالانت متوهما ضرورة القضاء المستمر والممنهج على جميع المقاومين الفلسطينيين، وشدد على أن الجيش الإسرائيلي يحظى بالدعم الكامل للعمل على تحقيق هذا الهدف.

وزعم غالانت قوله إن "الإرهاب يغلي في هذا القطاع، من بين أمور أخرى نتيجة لتوجيه من قبل إيران وحزب الله وعوامل أخرى تسعى إلى تقويض الوضع".

وأشار غالانت إلى العدوان الإسرائيلي على مافظة الحديدة جنوبي غربي اليمن.

أصدر غالانت تعليماته إلى قيادة المنطقة الوسطى في الجيش ولرئيس الأركان، "هرتسي هليفي"، " متوهما للقضاء على المقاومة الفلسطينية في جنين وطولكرم وطوباس وأماكن أخرى.