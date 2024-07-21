سلطنة عمان تدين الاعتداء الإسرائيلي على ميناء الحديدة

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وجاء في بيان لوزارة الخارجية العمانية: "أعربت وزارة الخارجية عن إدانة سلطنة عمان للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على الجمهورية اليمنية الشقيقة وهو ما يمثل تصعيدا جديدا للتوتر في المنطقة من شأنه أن يزيد الوضع الإقليمي تعقيدا ويعرقل جهود التهدئة وإنهاء الصراعات وتحقيق السلام المنشود وخاصة فيما يتصل بالصراع العربي الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".

‏‎وأضاف البيان: "تهيب الوزارة بالمجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين والتحرك الحاسم لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة".

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها على "أهمية معالجة الأسباب الجذرية والحقيقية للصراع والتركيز على الحوار والتفاوض كوسيلة لتحقيق الحلول المستدامة، على أساس القانون الدولي الذي يجب أن يسري على جميع الأطراف دون تمييز أو ازدواجية في المعايير".

وفي السياق نفسه، أصدر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، اليوم الأحد، بيانا بشأن "العدوان الإسرائيلي" على محافظة الحديدة اليمنية مساء أمس، وقال:"لقد فوجئنا بالعدوان الصهيوني الغاشم على اليمن الشقيق، وهذا مما يوجب على المسلمين جميعا أن يؤازروا اليمن وينصروها؛ فأمة الإسلام أمة واحدة والعدوان على أي منها إنما هو عدوان على الجميع".

وأضاف البيان: "وما كان هذا إلا بسبب موقف الأشقاء في اليمن السعيد في نصرة الحق ورد عدوان المعتدين على المقدسات الإسلامية، وعلى حرمات دماء أشقائنا في الأرض المحتلة، فجزاهم الله خيرا على مواقفهم الشجاعة ونصرتهم للحق، والله يرد كيد الكائدين في نحورهم ويسلم الجميع من شرورهم وحسبنا الله ونعم الوكيل".

وتابع مفتي سلطنة عمان: "عزاؤنا الحار لجميع الإخوة في اليمن، ولأنفسنا، ولأمة الإسلام جميعا، والله يتغمد الشهداء برحمته ويسكنهم فسيح جناته".