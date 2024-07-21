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بايدن يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية الأميركية!

بايدن يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية الأميركية!
الأحد ٢١ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد انسحابه من الإنتخابات الرئاسية، المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، وذلك بعد أن فقد أقرانه الديمقراطيون الثقة في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

العالم - الأميركيتان

وقال بايدن عبر منشور له على منصة "X"، إنه قرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، مشيرا إلى أن إنه سيتحدث إلى الشعب الأميركي في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره.

وأضاف، بايدن الديموقراطي البالغ من العمر 81 عاما في بيان "أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن انسحب وأن أركز فقط على مهامي كرئيس الى حين انتهاء ولايتي".

بيان بايدن عبر منصة "X":

وبعد فشل بايدن في مناظرته مع منافسه المرشح دونالد ترامب تزايدت الدعوات بين الديمقراطيين لتسمية مرشح آخر.

وطالب 35 عضوا ديمقراطيا في الكونغرس الأميركي الرئيس جو بايدن إلى الانسحاب من السباق الرئاسي.

هذا وتتزايدت الضغوط على بايدن من أجل التنحي وتسمية مرشح بديل يستطيع منافسة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وكشفت تقارير أن بايدن يشعر بالخيانة من قبل قادة الحزب الديمقراطي، لاسيما بعد دخول رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي على الخط، وطلبها من بايدن الانسحاب إنقاذا لمستقبل الحزب.

وتعتبر كاملا هاريس نائبة بايدن الحالية، الشخصية الاكثر ترجيحا لخوض سباق الانتخابات لمنافسة ترامب في حال انسحاب بايدن.

وستتاح للديمقراطيين فرصة لتغيير المرشح بمؤتمر الحزب في أغسطس،

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