شاهد.. ماذا فعل التونسيون امام السفارة الامريكية دعما لغزة؟

العالم - خاص العالم

دعما للقضية الفلسطينية ندد المتظاهرون أمام مقر السفارة الأمريكية بتونس، بالعدوان الإسرائيلي والتواطئ الرسمي العربي والمشاركة الأمريكية والغربية في قتل الفلسطينيين في غزة. كما اشاد المتظاهرون بالدور اليمني المشرف في إسناد المقاومة الفلسطينية، داعين كل دول العالم إلى تمكين صنعاء من سفاراتها التي سيطرت عليها دول العدوان.

في سياق متصل نظمت حملة انقذوا غزة اعتصاماً في العاصمة الباكستانية اسلام اباد قرب المقر الحكومي، مؤكدة الاستمرار بالاعتصام الى حين قبول الحكومة بمطالبها المتمثلة برفض الموقف الامريكي والغربي الداعم لكيان الاحتلال في مجازره وجرائم الحرب التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وحشد الموقف الاسلامي والدولي لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وايصال المساعدات الغذائية والطبية المطلوبة للشعب الفلسطيني الواقع تحت الحصار.

ومن مظاهر التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة مسيرة حاشدة في العاصمة الفرنسية باريس رفضاً لمشاركة كيان الاحتلال الإسرائيلي في الألعاب الاولمبية. وشاركَ في المسيرة اعضاء من مجلس الشيوخ والبرلمان وطالبوا الحكومة بمنع الاحتلال الاسرائيلي من المشاركة في الالعاب الاولمبية.