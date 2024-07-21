شاهد.. الاحتلال يعترف باصابة 8 جنود في معارك مع المقاومة

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حصيلة جديدة لجرائم العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة. أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية وقالت ان عدد ضحايا العدوان المتواصل ارتفع إلى نحو تسعة وثلاثين الف شهيد وتسعين الف جريح. وارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي اربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات نحو خمسة وستين شهيدا واكثر من مئة جريح خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

واستهدفت قوات الإحتلال الإسرائيلي البرج السابع ضمن ابراج عين جالوت في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما ادى الى تدمير عدة طبقات من البرج الذي تطايرت اجزاؤه لمئات الأمتار.

وقالت وكالة الدفاع المدني إن العشرات قتلوا منذ يوم السبت في أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك في غارات على منازل في منطقتي النصيرات والبريج في الوسط ونازحين بالقرب من جنوب خان يونس.

في المقابل تمكن مجاهدو القسام من استدراج قوة اسرائيلية راجلة إلى عين نفق فُخِّخت مسبقًا وتفجيرها بأفراد القوة وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع كما تمكنت القسام بالإشتراك مع سرايا القدس من استهداف دبابة اسرائيلية في مخيم الشابورة بمدينة رفح ايضا؛ واستهدفت القسام القوات الاحتلال المتوغلة شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بقذائف الهاون.

وفي سياق أبرز العمليات التي قامت بها سرايا القدس؛ قامت بقصف تجمع لجنود العدو على خط الإمداد في محور نتساريم بقذائف الهاون.

كذلك بثت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من إستهداف تحشدات الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة وسط مخيم يبنا جنوب مدينة رفح بصاروخين وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة عدد من عسكرييه خلال الساعات الماضية في معارك مع المقاومة المسلحة، وفق ما ذكرت صحف اسرائيلية وذكر الجيش أنه أصيب ثمانية عسكريين خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن ستة منهم أصيبوا في معارك قطاع غزة.