فيديو خاص: اسراب صواريخ حزب الله تدك أهدافا جديدة!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان المقاومة سرعان ما ردت على ذلك واصدرت بيانا اعلنت فيه انها اطلقت صلية صواريخ على مستعمرة زرعيت ردا على استهداف الجيش اللبناني، ما يمكن ان يعتبر معادلة جديدة، من ان المقاومة سترد على اعتداءات الاحتلال على الجيش اللبناني.

وتابع ان المقاومة ردت كذلك على سلسلة اعتداءات جيش الاحتلال ليل امس واليوم من عدنون الى حولا وبنت جبيل، مدخلة على بنك اهدافها مستعمرة جديدة جنوب الجولان المحتل وهي مستعمرة دفنا، مستعهدفة اياها بصلية صاروخية كبيرة.

واوضح مراسل قناة العالم: كما استهدفت المقاومة قاعدة زنتين بصلية صاروخية كبيرة ردا على اعتداء الاحتلال اليوم على بلدة حولا ما ادى الى ارتقاء شهيدين على طريق القدس.

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