شاهد.. الدفاع الروسية تمنع قاذفتين أميركيتين من عبور حدودها

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واصل الجيش الروسي تقدمه على جبهات القتال في الشرق الأوكراني بعد إعلانه السيطرة على بلدتين صغيرتين، في حين وجه رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي طلبا عسكريا جديدا لحلفائه تزامنا مع هجمات بعشرات المسيرات الروسية على بلاده.

وزارة الدفاع الروسية في إحاطة يومية أعلنت أن قواتها استولت على بلدتي روزوفكا وبيستشانوي ني جني في منطقتي لوغانسك وخاركيف، فيما أعلنت إسقاط ثماني مسيرات أطلقتها قوات كييف فوق البحر الأسود ومقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا، ثلاث منها فوق مقاطعة بيلغورود وخمس فوق البحر الأسود.

في المقابل، قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة خلال الليل على أوكرانيا، وأصابت منشآت للبنية التحتية للطاقة في منطقتين بشمال الدولة، وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن دفاعاته أسقطت ثلاث عشرة من أصل سبع عشرة طائرة مسيرة أطلقتها روسيا فوق خمس مناطق شرق البلاد وشمالها ووسطها.

وقال المسؤولون الأوكرانيون إن إحدى الطائرات المسيرة أصابت منشأة للطاقة في منطقة سومي، بينما ضربت الأخرى موقعا في منطقة تشيرنيهيف. وأضافوا أن فرق الصيانة هرعت إلى مواقع الضربات. ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات.

وعلى صعيد آخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية منع قاذفتين أميركيتين استراتيجيتين من عبور حدودها فوق بحر بارنتس في القطب الشمالي. وقالت الوزارة في بيان إنه بعد رصد اقتراب هدف جوي من الحدود الروسية، دفع الجيش بطائرات مقاتلة من طراز ميغ تسعة وعشرين وميغ واحد وثلاثين والتي حددت أنهما قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من طراز بي اثنين وخمسين إتش ومع اقتراب المقاتلات الروسية، عدلت القاذفتان الاستراتيجيتان الأمريكيتان مسار طيرانهما ثم ابتعدتا عن حدود دولة روسيا الاتحادية. ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية حتى الآن.