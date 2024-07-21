بيل وهيلاري كلينتون يشيدان ببايدن ويعلنان دعمهما لكامالا هاريس

العالم-الامريكيتان

وأثنى كلينتون وزوجته في بيان مشترك على مسيرة الخدمة الاستثنائية لبايدن وقالا إنهما يتشرفان بالانضمام إليه في تأييد هاريس كمرشحة ديموقراطية، مؤكدان أنهما سيفعلان كل ما في وسعهما لدعمها.

وقالا في بيان: "لقد توج الرئيس بايدن مسيرته الاستثنائية في خدمة الرئاسة بإخراج أمريكا من جائحة غير مسبوقة، وخلق ملايين الوظائف الجديدة، وإعادة بناء الاقتصاد المنهك، وتعزيز ديمقراطيتنا، واستعادة مكانتنا في العالم بكل المقاييس".

وأضافا "لقد عزز مهمة مؤسسينا لبناء اتحاد أكثر كمالا وهدفه المعلن المتمثل في استعادة روح أمتنا".

وأردفا بالقول: "إننا ننضم إلى ملايين الأمريكيين في شكر الرئيس بايدن على كل ما أنجزه، والدفاع عن أمريكا مرارا وتكرارا"

وذكر بيل وهيلاري في البيان: "يشرفنا أن ننضم إلى الرئيس في تأييد نائبته هاريس وسنبذل كل ما في وسعنا لدعمها".

وأشارا إلى أن الولايات المتحدة مرت بالعديد من التقلبات، ولكن لا شيء جعلنا أكثر قلقا من التهديد الذي تشكله ولاية ترامب الثانية الذي وعد بأن يصبح دكتاتورا منذ اليوم الأول، والحكم الأخير الذي أصدرته محكمته العليا لن يؤدي إلا إلى تشجيعه على المزيد من تمزيق الدستور.

واختتما البيان بالقول: "الآن هو الوقت المناسب لدعم كامالا هاريس والقتال بكل ما لدينا لانتخابها.. ومستقبل أميركا يعتمد على ذلك".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الأحد رسميا انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب، والمقرر إجراؤها في 5 نوفمبر.