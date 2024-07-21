رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو بايدن إلى الاستقالة من منصبه كرئيس على الفور

العالم-الامريكيتان

ودعا جونسون، الرئيس جو بايدن إلى الاستقالة من منصبه كرئيس على الفور، مؤكدا أن الولايات المتحدة تشهد مرحلة غير مسبوقة من التاريخ الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل، الذي يجري في تشرين الثاني/ نوفمبر، لافتا إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية ولايته.

وقال بايدن في بيان عبر منصة "إكس": "بينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي".

ووعد بايدن بتقديم مزيد من التفاصيل حول قراره في خطاب يلقيه للأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، إن "بايدن أسوأ رئيس على الإطلاق في تاريخ البلاد"، مؤكدا أن "هزيمة نائبته كاملا هاريس ستكون أسهل من هزيمة بايدن في الانتخابات المقبلة".