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الجزائر تدين بشدة العدوان الصهيوني على اليمن

الجزائر تدين بشدة العدوان الصهيوني على اليمن
الأحد ٢١ يوليو ٢٠٢٤ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

أدانت الجزائر في بيان يوم الأحد بشدة العدوان الصهيوني السافر على اليمن مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة وعدم السماح للاحتلال بالإفلات من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة.

العالم-الجزائر

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تدين الجزائر بشدة العدوان الإسرائيلي السافر على اليمن الشقيق، إن هذا العدوان يدخل ضمن استراتيجية التصعيد المنتظم والممنهج التي تبناها الكيان الصهيوني بهدف بسط هيمنته المطلقة على المنطقة بأكملها وصرف الأنظار عن جرائمه التي باتت لا تعد ولا تحصى ولا توصف في غزة تحديدا وفي فلسطين المحتلة بصفة عامة".

وأضافت "بالرغم من تشديد الخناق عليه من طرف الهيئات القضائية والجنائية الدولية، وبالرغم من توسع وتصاعد الإدانات الشديدة اللهجة التي توجه إليه من كل بقاع العالم، إلا أن الكيان الصهيوني يتمادى في تحدياته واستهزاءاته وعدم مبالاته بالمجموعة الدولية وبما أقرته انصافا للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة".

وأكدت الوزارة في بيانها "أن الجزائر تهيب بالمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته كاملة وعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي المجرم بالإفلات من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة".

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري أن طائرات سلاح الجو أغارت يوم السبت على ميناء الحديدة في اليمن "ردا على هجمات الحوثيين على مدار الأشهر التسعة الأخيرة".

من جهته، أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع أن قواته "سترد على هذا العدوان ولن تتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي"، معتبرا منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة.

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