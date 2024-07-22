رسالة احتجاج يمنية إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الصهيوني على الحديدة

العالم – اليمن

واستنكرت الرسالة ما قام به "العدو الإسرائيلي من عدوان عسكري على أراضي الجمهورية اليمنية، من خلال استهداف ميناء الحديدة وتدمير خزانات المشتقات النفطية ومحطة الكهرباء، والذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء والمصابين المدنيين".

واعتبرت الرسالة العدوان الصهيوني على اليمن "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وسيادة الجمهورية اليمنية، وفي ذات الوقت انعكاساً سافراً لنهج كيان العدو الإسرائيلي في استهداف المواقع المدنية".

وأكد وزير الخارجية اليمني في الرسالة أنّ "العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اليمنية هو محاولة بائسة للتغطية على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يقوم بها بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ومحاولة لثني الجمهورية اليمنية قيادةً وشعباً عن موقفها المدافع عن المدنيين في قطاع غزة، الذين يواجهون الموت في كل ثانية".

وجدّد "التزام حكومة صنعاء بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندوب والمحيط الهندي".

وأشار إلى أنّ العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، "مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالوضع المأساوي في قطاع غزة، وأنها ستنتهي بإنهاء العدوان الإسرائيلي ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون أية عراقيل".

كما أكد أنّ "أي استهداف إسرائيلي للجمهورية اليمنية لن يمر دون أي عقاب"، مطالباً "الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤوليتهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة في إدانة العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اليمنية، والعمل على معالجة جذور التوتر في البحر الأحمر المتمثلة في إنهاء العدوان العسكري في قطاع غزة ومعالجة تداعياته الإنسانية وإعادة إعمار ما دمره العدو الإسرائيلي، بما يسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين في المنطقة".