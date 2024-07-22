شهداء وجرحى بقصف مناطق في غزة والاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، أفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال بناية عائلة البطش في شارع النخل بحي التفاح شرق مدينة غزة، فيما استهدف طيران الاحتلال الحربي منزلا في منطقة الكلية الجامعية جنوب المدينة، مما أدى إلى اندلاع النيران فيه.

وفي مدينة خان يونس، استشهدت مواطنة وأصيب 5 آخرين بجروح جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة جاد الله غرب المدينة، كما استشهدت طفلة وأصيب 6 مواطنين آخرين في قصف منزل يعود لعائلة الرقب في بلدة بني سهيلا شرق المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38,983 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,727 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وتمركزت في عدة أحياء منها، ولم يبلغ عن اعتقالات.

مواجهات مع الاحتلال في بلدتي سنجل وترمسعيا شمال رام الله

وكانت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اندلعت في وقت سابق من مساء أمس الأحد، في بلدتي سنجل وترمسعيا، شمال رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل ترمسعيا، ودققت في هويات المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.