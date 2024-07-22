افتتاح معرض "الحرب الناعمة" للجيش الايراني

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وقال الأدميرال حبيب الله سياري، رئيس الأركان ونائب قائد الجيش للشؤون التنسيقية، على هامش زيارته لهذا المعرض: بالنسبة لنا، تعد مسألة الحرب الناعمة قضية جادة ومهمة للغاية، ونقوم الان بالدراسات والتخطيط وتنفيذ الاجراءات في الاركان والعمليات لآفاقه المستقبلية وبغية ان لا نُباغَت.

وأضاف: "إن المعرض الحالي ما هو إلا جزء مختصر من قدرات جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الحرب الناعمة، وقد تم إعداده لتعريف الزوار بالانشطة والتقنيات والتكتيكات العملياتية وفي الاركان في مجال الحرب الناعمة للجيش، حتى يتعرف الزوار الاعزاء على مسالة انه من أين بدأ الجيش في هذا المجال وفي اي مكانة هو اليوم.

وأكد الأدميرال سياري على الأهمية الخاصة لـ "الفضاء الافتراضي" في مجال التعامل مع التهديدات الناشئة والحروب المعرفية وقال: الحضور الذكي والفعال في الفضاء السيبراني والمراقبة المستمرة لهذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار الجمهور وعدد المتواجدين فيه والذين يتابعون القضايا من خلاله، وكذلك إنتاج المحتوى المناسب والتعامل مع الآثار السلبية والأضرار الناجمة عن الفضاء السيبراني، قد حظيت باهتمام جاد في السنوات الأخيرة في جيش جمهورية إيران الإسلامية.

وتابع: تم في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ عدة سنوات إنشاء دائرة الشؤون حديثة الظهور بهدف التعامل مع الحرب الناعمة والتهديدات الناشئة، وفي هذه الفترة القصيرة شهدت قفزة نمو جيدة للغاية مع وجود شباب نشطين وخبراء يتمتعون بالمعرفة والمهارات التقنية، وإلى جانب الأنشطة الواسعة والمتنوعة والفعالة للمنظمة العقائدية السياسية للجيش في مجال الفضاء الافتراضي، ازدادت لله الحمد قدرات جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المجال الحساس والفعال، يوما بعد يوم.

يذكر ان المعرض السنوي "إنجازات جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال الحرب الناعمة ومواجهة التهديدات الناشئة حديثاً" يتالف من 9 اجنحة، وهي؛ دائرة الشؤون حديثة الظهور، دافوس (جامعة القيادة والاركان التابعة للجيش الايراني)، دائرة الاستخبارات، المنظمة العقائدية السياسية للجيش، منظمة حفظ ونشر قيم الدفاع المقدس، مقر الحروب الناشئة حديثا في مجال القوات البرية والدفاع الجوي والقوات الجوية والقوات البحرية للجيش، ويستمر حتى الأربعاء.