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هزة أرضية في ديمونا جنوب فلسطين المحتلة

هزة أرضية في ديمونا جنوب فلسطين المحتلة
الإثنين ٢٢ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر عبرية استشعار هزة أرضية صباح اليوم الاثنين في "ديمونا" جنوب فلسطين المحتلة.

العالم - فلسطين

وبحسب المصادر "شعر السكان بهزة أرضية في منطقة ديمونا".

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