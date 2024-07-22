إيلون ماسك: كامالا هاريس دمية في يد سوروس!

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وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس" تعليقا على صورة لسوروس مع هاريس ورسالة مفادها أنه يدعم نائبة الرئيس الأمريكي: "أود فقط أن أشكر ألكسندر سوروس لأنه لم يجعل أحدا يشكك في هوية دميته التالية".

كما أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم الترشح لولاية ثانية بحسب ماسك يفسره كون الديمقراطيين "يريدون ببساطة دمية تعمل بشكل أفضل"، في حين تظل الآلة السياسية الحالية على حالها.

وأضاف ماسك: "ما يجعل ترامب مختلفا هو أنه ليس دمية في يد أي من الجانبين، لذلك يصبح الإصلاح الحكومي الحقيقي ممكنا".

وكان قد أكد رجل الأعمال الأمريكي ماسك في منشور منفصل تعليقا على انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الانتخابي أن الديمقراطيين يخافون من الرئيس السابق دونالد ترامب لأنه "ليس دمية".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الأحد رسميا انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب، والمقرر إجراؤها في 5 نوفمبر.

وذكر أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع ويقدم المزيد من التفاصيل حول قراره.

هذا، وأعلن بايدن المنسحب من سباق الرئاسة، دعمه لترشيح نائبته كامالا هاريس لمنصب مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

ويأتي إعلان بايدن بعد حملة ضغط دامت أسابيع من قبل القادة الديمقراطيين والمنظمين والمانحين الذين دعوا علانية إلى انسحاب بايدن.

وأثار أداؤه الكارثي في ​​المناظرة الرئاسية لشبكة "CNN" وظهوره ظهوراً غير موفق أمام الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الشهر الماضي، مخاوف الناخبين لاسيما بشأن تقدمه في السن (81 عاما).