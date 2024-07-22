ايران.. مناورة دولية للإنقاذ والأمن في بحر قزوين

العالم - خاص بالعالم

وقال المتحدث باسم المناورات العقيد البحار عباس حسيني لمراسل العالم، إن القوات البحرية الإيرانية والروسية تشارك في المناورات.وأضاف، العقيد حسيني، أن أبرز مراحل المناورات هي الساحلية التي أجريت اليوم الأثنين.

وأكد العقيد حسيني أن بحر قزوين مهم للدول المطلة عليه (آذربيجان، كازاخستان، تركمانستان، روسيا، إيران).

وسبق المناورات عقد اجتماع تحضيري في ميناء أنزلي شمالي ايران، واستعرض المجتمعون مراحل المناورات بالتفصيل، وتبادلوا النقاط العملياتية والتكتيكية بمزيد من التنسيق. وقال مساعد غرفة العمليات في بحرية الجيش الإيراني الأدميرال مصطفى تاج الديني إن بحر قزوين هو بحر الصداقة والسلام.