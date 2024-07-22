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مصادر تكشف بأي بلد تدربت قوات "إسرائيلية "على ضرب الحديدة؟

مصادر تكشف بأي بلد تدربت قوات
الإثنين ٢٢ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر عسكرية رفيعة في تل أبيب، أن الجيش "الإسرائيلي" وأجهزة مخابراته أعدوا منذ شهور لاحتمال القيام بهجوم على مواقع في اليمن.

العالم- اليمن

وقالت المصادر ان القصف الذي استهدف ميناء الحديدة اختار أهدافاً من بنك أهداف معد منذ فترة طويلة، بل إن قوات سلاح الجو التابعة لجيش الاحتلال، تدربت على هذا القصف في اليونان في مطلع فصل الربيع.

وأوضحت هذه المصادر أن رئاسة أركان الجيش كانت قد أقامت دائرة خاصة باسم "الدائرة اليمنية" في قسم العمليات في رئاسة الأركان، منذ ثمانية شهور.

وهذه وظيفة جديدة تم إنشاؤها خلال الحرب بعدما بدأت القوات المسلحة اليمنية تطلق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه "إسرائيل".

وقد أعدت هذه الدائرة العديد من التقارير حول اليمن، ووضعت بنك أهداف ضخماً لمواقع يمكن للجيش الإسرائيلي أن يقصفها في حال نجحت ضربات اليمن.

ويتضح أن قوات سلاح الجو الإسرائيلي تدربت على قصف اليمن ضمن تدريباتها التقليدية التي تتم على أراضي وفي أجواء اليونان.

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