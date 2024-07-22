وزير يمني لقناة العالم: لن تثنينا 'اسرائيل' عن دعم غزة

العالم - مراسلون

صورة للوجه القبيح الذي يتخفى خلفه الكيان الصهيوني، تمثل باستهداف ميناء الحديدة في ضل وجود عدد من السفن التجارية الراسية على أرصفة الميناء، لإجراء عمليات تفريغ البضائع متجاهلاً الطواقم العاملة عليها وضارباً بحياتهم عرض الحائط، في محاولة لوقف دعم اليمن لغزة وهو الامر المستحيل.

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وصرح وزير النقل اليمني عبدالوهاب الدرة لقناة العالم:"نقول لأبناء صهيون انه مهما عملتم من خبث وغدر، فإننا لن تراجع أبداً ولن ننثني عن نصرة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفلسطين. الشعب اليمني واقف مع قيادته في کل المحافظات في هذا القرار التاريخي نصرة ومساندة لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة".

وقال نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر، نصر النصيري لقناة العالم:"وضع مأساوي حل بميناء الحديدة نتيجة العدوان الصهيوني الغاصب الذي دمر الشجر والحجر والبشر. فقد استهدف المنشآت النفطية واستهدف ميناء الحديدة ومنها الکرينات الجسرية والتي مضی عامين ونحن في صدد صيانتها من أجل تسريع معدلات التفريغ وتحميل المواد الاساسية والمشتقات النفطية التي تمول وتغذي الشعب اليمني بأکمله والميناء منشأة مدنية والمواثيق والمعاهدات الدولية تجرم وتحرم الاعتداء عليها في الحروب والمنازعات".

عزم سياسي لإعادة تشغيل الميناء بأسرع وقت ممكن، للتخفيف من حدة الحصار المفروض على اليمن من جارتها السعودية، التي لا تنطق عن هوی نفسها بل بلسان امريكي واسرائيلي.

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