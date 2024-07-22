الإثنين ٢٢ يوليو ٢٠٢٤
٠٨:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بوريل: عملية إخراج الحطام من غزة من أجل إعادة الإعمار ستتطلب 10 سنوات

بوريل: عملية إخراج الحطام من غزة من أجل إعادة الإعمار ستتطلب 10 سنوات
الإثنين ٢٢ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

انتقد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي،  جوزيب بوريل ، ما يحدث في غزة بأنه هائل ولا يمكن تقبله والاتحاد الأوربي يدعم تطبيق قرار محكمة العدل الدولية.

العالم _ أوروبا

وحضّ كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي،اليوم الإثنين، نتنياهو على أن يحترم القانون الدولي واوضح قائلا ،علينا مناقشة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وأضاف بوريل ، ما نراه في غزة أزمة إنسانية لا يمكن احتمالها وتابع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي بالقول: لا يمكن مواصلة التعاون مع "إسرائيل" بشكله الطبيعي في ظل الوضع الاستثنائي الحالي.

وخلال مؤتمر صحافي في بروكسل قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي، جوزيب بوريل ،ان عملية إخراج الحطام من غزة من أجل إعادة الإعمار ستتطلب 10 سنوات.

روابط ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده للتعامل مع الحكومة الايرانية الجديدة

أوروبا تحذر من خطر نشوب حرب بين حزب الله و"إسرائيل"

باقري كني: اجريت محادثة هاتفية صريحة وتطلعية مع بوريل

بوريل: حمام الدم في غزة يجب أن يتوقف