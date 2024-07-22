مصر..تفاصيل جديدة في واقعة مصرع لاعب سقط في نهر النيل

العالم-مصر

وقال التقرير الطبي: "بناءً على قرار النيابة رقم 3327 السنة 2024 قصر النيل بتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفى محمد عمرو مصطفى تبين أن سبب الوفاه الغرق ولا توجد أي إصابات ظاهرة فى جسده، وما ينفى وجود شبهة جنائية فى الوفاة.. وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة للإفادة والرد بمستشفى وهذا تقرير منا بذلك توقيع مفتش الصحة بمنطقة السيدة زينب".

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة، أمس الأحد، من انتشال جثمان لاعب نادي الكهرباء، محمد عمرو مصطفى، الذي سقط من قارب في نهر النيل بالزمالك.

وكشف ضياء عبد الوهاب، خال محمد عمرو مصطفى لاعب الكانوى والكياك الذي لقى مصرعه غرقاً خلال تدريباته مع فريقه أمس، أن اللاعب كان يسعى للانضمام لصفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وقال خال اللاعب، في تصريحات لليوم السابع، إن محمد عمرو يمارس الكانوي منذ 5 سنوات، وكان يحرص على التدريب باستمرار، وكان متفوقا فى مجاله، حيث حصد بطولة الجمهورية خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف ضياء عبد الوهاب أن الوفاة تم اكتشافها عن طريق إحدى اللاعبات التي كانت تتدرب مع محمد عمرو في نفس التوقيت، وبعد وقت قليل لاحظت أن القارب الخاص بمحمد عمرو يسير في اتجاه المياه دون وجوده، فقامت بإخطار الحضور وبدورهم قاموا بإبلاغ الأسرة.

من جانبه، كشف أيمن شويتة، رئيس اتحاد الكانوي والكياك ، أنه لم يتم دفنه أو تحديد موعد الدفن أو العزاء حتى الآن.

وقال شويتة، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن اللاعب لن يتم دفنه إلا بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، والتى تتولى التحقيق في ملابسات الوفاة، بعد العثور على الجثمان صباح اليوم.