مناورات ايرانية مع الدول المطلة على بحر قزوين

العالم - مراسلون

انطلقت في ميناء أنزلي شمال ايران مناورة الاغاثة والإنقاذ البحري الفين وأربعة وعشرين المشتركة ليقوم بحارة الدول المطلة على بحر قزوين بتدريبات تكتيكية تشمل مراحل مختلفة منها إجراء عمليات بحث وإنقاذ للسفن.

وقال مساعد غرفة العمليات في بحرية الجيش الايراني، الأدميرال مصطفى تاج الديني:"منذ القدم عرف بحر قزوين بأنه بحر السلام والصداقة؛ وعلى هذا الأساس، وبالنظر إلى الأهمية الخاصة لهذا البحر من الناحية الجيوسياسية، وفضلا عن الدور الأساسي الذي يلعبه في الممر بين الشمال والجنوب وعبور البضائع، وأمن وسلامة الملاحة المهمة جداً في هذا البحر، دعت بحرية إيران الاسلامية الدول المطلة على هذا البحر إلى تنظيم مناورة الإنقاذ والاغاثة بالتعاون الجماعي. ونأمل أن يتم تطوير هذا التمرين في السنوات القادمة لتطوير التعاون بيننا".

للمرة الاولى تجري ايران مناورات بحريةً مركّبةً مشتركةً مع الدول المطلة على بحر قزوين. وخلال المرحلة التكتيكية من المناورات البحرية المشتركة تم التركيز على تنفيذ عمليات لمكافحة الارهاب والقرصنة البحرية وكإجراء عملي قامت القوات بالتدريب على ضرب أهداف وسط المياه. وخلال هذه المرحلة تم التدريب على اطلاق النار من على السفن وكذلك تمت عملية اغاثة وإنقاذ السفينة التي تعرّضت لحادث، حيث تم إطفاء الحريق الذي حدث على السفينة وإنقاذ المصابين على السفينة ونقلهم إلى الشاطئ والمستشفى. واجراء عمليات التصوير الفوتوغرافي الجوي أو فوتوايكس، وجميع هذه التمارين تم لاختبار جهوزية القوات البحرية المشاركة على التدريب في كافة الظروف.

وصرح المتحدث باسم المناورات، النقيب البحري عباس حسني، لقناة العالم: "المرحلة التكتيكية من مناورة الاغاثة والإنقاذ المشتركة نفذت بنجاح وتم تنفيذ العمليات باستخدام إمكانات الدول المطلة على بحر قزوين. ومن الآن فصاعداً، نريد أن يتم تنفيذ هذه المناورات سنوياً بجهود جمهورية إيران الإسلامية وبلدان بحر قزوين الأخرى".

مناورات بحرية مشتركة تهدف إلى تحسين الأمن البحري وضمان أمن حركة الشحن في بحر قزوين والغرض منها تعزيز التعاون الامني ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات، وهي فرصة مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين القوات البحرية للأطراف المشاركة.

مناورات ترمي الی ترسيخ الأمن ورکائزه وتوسيع التعاون بين الدول المشارکة المطلة علی بحر قزوين وتبادل الخبرات العملانية والتکتيکية في مجال الاغاثة والانقاذ.